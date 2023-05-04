Почему компьютер нужно перезагружать после установки обновлений

Когда на компьютере запущено программное обеспечение (ПО), то большая его часть загружается в память устройства. И если мы обновим программное обеспечение на жёстком диске или SSD, то из-за внесённых изменений ПО не сможет уже найти в памяти файлы, которые находились там минуту назад. Связано это с тем, что версия ПО в памяти будет несовместима с версией на жёстком диске или SSD. В результате компьютер даже может выйти из строя.