Почему компьютер нужно перезагружать после установки обновлений

Почему компьютер нужно перезагружать после установки обновленийЕсть одна важная причина
Программное обеспечение компьютера состоит из большого количества различных программ и файлов. Все они при этом взаимодействуют друг с другом. Но почему же после обновления ноутбук или настольный компьютер всегда надо перезагружать?
Когда на компьютере запущено программное обеспечение (ПО), то большая его часть загружается в память устройства. И если мы обновим программное обеспечение на жёстком диске или SSD, то из-за внесённых изменений ПО не сможет уже найти в памяти файлы, которые находились там минуту назад. Связано это с тем, что версия ПО в памяти будет несовместима с версией на жёстком диске или SSD. В результате компьютер даже может выйти из строя.
Чтобы этого не произошло, операционные системы обычно предлагают после установки больших обновлений ПО перезагружать компьютер. Так можно избежать появления ошибок при работе после обновления.