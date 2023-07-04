Почему лучшие китайские видеокарты 2023 года не заменят вам даже самые дешёвые NVIDIA и AMD

MTT S70 и S80 считаются самыми быстрыми китайскими видеокартами на сегодняшний день. Но на что они способны по сравнению с RTX 3050? По цене последняя довольно близка к китайским картам.

Согласно результатам тестов, S80 во время простоя работает с частотой 1800 МГц и потребляет 119 Вт. Температура держится на уровне 57 градусов. Что касается S70, то он работает с частотой 1600 МГц, температурой 45 градусов и энергопотреблением 94 Вт. Обе видеокарты к тому же очень шумные. Во время тестирования игр эксперту не удалось достичь максимума энергопотребления этих видеокарт.

Запускаются на S70 и S80 ещё и не все игры. А даже если и запускаются, в них может быть просто невозможно играть.

В Aliens vs. Predator в 1080p с максимальным пресетом в среднем шла с S70 и S80 - со 110 к/с, с RTX 3050 - с 280 к/с.

Та же самая ситуация была и в других играх: Dead Space 2, Ashes of the Singularity, Crysis 3, Dyson Sphere Program, Dota 2, Valorant, PUBG. Разрыв в них был с точки зрения производительности огромный. В PUBG на минимальных настройках графики в 1080p удалось получить с S70 - 24 к/с в среднем, с S80 - 27 к/с в среднем, с RTX 3050 - 179 к/с в среднем.