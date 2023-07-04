Почему лучшие китайские видеокарты 2023 года не заменят вам даже самые дешёвые NVIDIA и AMD

Почему лучшие китайские видеокарты 2023 года не заменят вам даже самые дешёвые NVIDIA и AMDMTT S70 и S80 сравнили с RTX 3050
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech выяснил, какие результаты в современных играх показывают китайские MTT S70 и S80. К слову, они куда хуже, чем даже показатели RTX 3050.
MTT S70 и S80 считаются самыми быстрыми китайскими видеокартами на сегодняшний день. Но на что они способны по сравнению с RTX 3050? По цене последняя довольно близка к китайским картам.
Согласно результатам тестов, S80 во время простоя работает с частотой 1800 МГц и потребляет 119 Вт. Температура держится на уровне 57 градусов. Что касается S70, то он работает с частотой 1600 МГц, температурой 45 градусов и энергопотреблением 94 Вт. Обе видеокарты к тому же очень шумные. Во время тестирования игр эксперту не удалось достичь максимума энергопотребления этих видеокарт.
Запускаются на S70 и S80 ещё и не все игры. А даже если и запускаются, в них может быть просто невозможно играть.
В Aliens vs. Predator в 1080p с максимальным пресетом в среднем шла с S70 и S80 - со 110 к/с, с RTX 3050 - с 280 к/с.
Та же самая ситуация была и в других играх: Dead Space 2, Ashes of the Singularity, Crysis 3, Dyson Sphere Program, Dota 2, Valorant, PUBG. Разрыв в них был с точки зрения производительности огромный. В PUBG на минимальных настройках графики в 1080p удалось получить с S70 - 24 к/с в среднем, с S80 - 27 к/с в среднем, с RTX 3050 - 179 к/с в среднем.
Что касается рабочих программ, то с ними не всё так однозначно. В PC Mark 10 Express система с S70 показала себя, как ни странно, лучше остальных. С остальными результатами тестов вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Какую бы хорошую видеокарту китайцы ни сделали, она будет бесполезной без оптимизации игр и приложений. Скорее всего, S70 и S80 предназначены не для обычных пользователей, а для чего-то другого.