Почему не стоит использовать новые Intel Core i5 с комплектными вентиляторами

В комплекте с процессором идёт кулер, и именно ему уделялось наибольшее внимание при тестировании. Тесты в Cinebench и Blender показали, что с комплектным вентилятором температура составила 81 градус по Цельсию. Это на 11 градусов больше, чем ожидалось, благодаря предыдущей утечке. Журналисты считают, что это плохой показатель для кулера.

Оба теста показали одинаковую частоту всех ядер — 3990 МГц. Процессор набрал 1693 балла в одноядерном тесте Cinebench R20 и 12137 баллов в многоядерном тесте.