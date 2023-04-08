Почему нет смысла переплачивать за DDR5 с частотой свыше 6000 МГц

Почему нет смысла переплачивать за DDR5 с частотой свыше 6000 МГцЦена окажется в разы больше разницы в производительности
В выпуске на YouTube-канале PRO Hi-Tech эксперт объяснил, есть ли смысл в DDR5 с частотой выше 6000 МГц и какие результаты такая память показывает в играх.
Фото: PRO Hi-Tech
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в играх и рабочих программах комплекты памяти с XMP 7600 МГц. Первый - это G Skill Trident (16ГБx2, 1,4 В), второй - Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB CMT32GX5M2B5200C40 DDR5 (2x16ГБ, 1,45 В).
Результаты проверки этих моделей в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
В тестовый стенд входил также процессор Intel Core i9-13900K, материнская плата Asus Z790 Hero, видеокарта RTX 4070 Ti. Для проверки производительности оперативной памяти эксперт разогнал её. Для высоких частот при этом лучше взять два больших по объёму модуля, чем четыре - с меньшим объёмом.
По итогу результаты получились следующими (см. ниже на изображениях). У комплекта Corsair удалось добиться ещё 6% пропускной способности и на 7,5% снизились задержки в целом. То же самое удалось получить с G.Skill.
На практике же результаты в Watch Dogs Legion и в Blender были следующими. В Full HD с очень высоким пресетом производительность в игре у разных вариантов памяти не особо сильно отличалась. При этом запускалась эта игра с 4800 МГц, 6000 МГц, 7600 МГц, 8000 МГц с разгоном. Вариант с 8000 МГц обходит по средней частоте кадров вариант с 6000 МГц только на 3,5%. И это очень мало, если вспомнить о разнице в цене между этими вариантами.
После перехода в QHD и на ультра-настройки (RT средние/баланс) разницы между 7600 МГц, 6000 МГц, 8000 МГц не стало. А вот между ними и 4800 МГц она составляла всего 4%. Соответственно, дорогой комплект от дешёвого в игровой производительности отличаться будет только на 4%.
В Blender разница между вариантами памяти тоже есть. И тоже исключительно между базовыми настройками и всеми остальными. При этом она не превышает 3 секунд.
Вывод
Именно из-за плачевно маленькой разницы в производительности в играх и приложениях между дорогим и дешёвым комплектом оперативной памяти нет смысла брать DDR5 с частотой более 6000 МГц.