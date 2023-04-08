Почему нет смысла переплачивать за DDR5 с частотой свыше 6000 МГц

На практике же результаты в Watch Dogs Legion и в Blender были следующими. В Full HD с очень высоким пресетом производительность в игре у разных вариантов памяти не особо сильно отличалась. При этом запускалась эта игра с 4800 МГц, 6000 МГц, 7600 МГц, 8000 МГц с разгоном. Вариант с 8000 МГц обходит по средней частоте кадров вариант с 6000 МГц только на 3,5%. И это очень мало, если вспомнить о разнице в цене между этими вариантами.

После перехода в QHD и на ультра-настройки (RT средние/баланс) разницы между 7600 МГц, 6000 МГц, 8000 МГц не стало. А вот между ними и 4800 МГц она составляла всего 4%. Соответственно, дорогой комплект от дешёвого в игровой производительности отличаться будет только на 4%.

В Blender разница между вариантами памяти тоже есть. И тоже исключительно между базовыми настройками и всеми остальными. При этом она не превышает 3 секунд.