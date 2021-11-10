Почему пока переходить на процессоры Intel Alder Lake сейчас экономически невыгодно

Почему пока переходить на процессоры Intel Alder Lake сейчас экономически невыгодноРассказывает пользователь Overclockers
После анонса пользователь под ником Xenos_One принялся изучать результаты тестирования и обзоры материнских плат, процессоров Intel Alder Lake, оперативной памяти DDR5. Всё это навело его на один вывод, о котором - ниже.
Первым делом автор статьи оценил процессорные ядра. P-ядра оправдали ожидания по производительности, а вот число E-ядер уменьшили до четырёх по сравнению с процессорами 11-го поколения. Более того, по мнению эксперта, совершенно непонятно, для чего настольному компьютеру нужны E-ядра: в ноутбуках они бы, например, помогали экономить энергию, но ведь десктопной системе нужна максимальная мощность. Было бы гораздо лучше, если бы вместо четырёх E-ядер добавили два P-ядра.
Материнские платы на Z690 чипсете. Согласно обзорам, зона VRM. Это говорит о том, что энергопотребление системы увеличилось. Конечно, оно стало лучше, чем у процессоров 11-го поколения, но значительно проигрывает AMD Ryzen.
Память стандарта DDR5. Для этого стандарта необходимы большие тактовые частоты. Лучше всего - от 6800 МГц и выше. Тайминги при этом не должны быть больше 40-40-40.
Что касается интерфейса PCI-Express 5.0, то применение пока остаётся загадкой. На данный момент на рынке нет оборудования с PCI-Express 5.0 и выделенному каналу от процессора для NVME-накопителя хватает четырёх линий четвёртого поколения.
Но у новой платформы есть и несколько плюсов. Это появление младших процессоров по доступной цене (лучший из них - шестиядерный Core i5-12400F, конкурент Ryzen 5 5600X), снижение стоимости процессоров AMD.
Автор делает вывод: на данный момент покупать платформу на Z690 с 12900К нет смысла. Однако сокет LGA1700 - хороший вариант для апгрейда, если вы не делали его до этого: можно купить Intel Core i5-12400F. Или же AMD Ryzen. Правда, совсем скоро начнутся новогодние скидки и в начале 2022 года состоится анонс процессоров AMD Ryzen c 3D-кэшем. Поэтому лучше всё-таки подождать с заменой запчастей ещё пару месяцев.