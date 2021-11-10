Почему пока переходить на процессоры Intel Alder Lake сейчас экономически невыгодно

После анонса пользователь под ником Xenos_One принялся изучать результаты тестирования и обзоры материнских плат, процессоров Intel Alder Lake, оперативной памяти DDR5. Всё это навело его на один вывод, о котором - ниже.

Первым делом автор статьи оценил процессорные ядра. P-ядра оправдали ожидания по производительности, а вот число E-ядер уменьшили до четырёх по сравнению с процессорами 11-го поколения. Более того, по мнению эксперта, совершенно непонятно, для чего настольному компьютеру нужны E-ядра: в ноутбуках они бы, например, помогали экономить энергию, но ведь десктопной системе нужна максимальная мощность. Было бы гораздо лучше, если бы вместо четырёх E-ядер добавили два P-ядра.

Материнские платы на Z690 чипсете. Согласно обзорам, зона VRM. Это говорит о том, что энергопотребление системы увеличилось. Конечно, оно стало лучше, чем у процессоров 11-го поколения, но значительно проигрывает AMD Ryzen.