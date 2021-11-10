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Почему пока переходить на процессоры Intel Alder Lake сейчас экономически невыгодно

Рассказывает пользователь Overclockers
На Overclockers вышел материал, где автор даёт оценку характеристикам новых процессоров Intel после официального анонса. Они не во всём оправдали ожидания пользователя портала.
Почему пока переходить на процессоры Intel Alder Lake сейчас экономически невыгодно

После анонса пользователь под ником Xenos_One принялся изучать результаты тестирования и обзоры материнских плат, процессоров Intel Alder Lake, оперативной памяти DDR5. Всё это навело его на один вывод, о котором - ниже.

Первым делом автор статьи оценил процессорные ядра. P-ядра оправдали ожидания по производительности, а вот число E-ядер уменьшили до четырёх по сравнению с процессорами 11-го поколения. Более того, по мнению эксперта, совершенно непонятно, для чего настольному компьютеру нужны E-ядра: в ноутбуках они бы, например, помогали экономить энергию, но ведь десктопной системе нужна максимальная мощность. Было бы гораздо лучше, если бы вместо четырёх E-ядер добавили два P-ядра.

Материнские платы на Z690 чипсете. Согласно обзорам, зона VRM. Это говорит о том, что энергопотребление системы увеличилось. Конечно, оно стало лучше, чем у процессоров 11-го поколения, но значительно проигрывает AMD Ryzen.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Память стандарта DDR5. Для этого стандарта необходимы большие тактовые частоты. Лучше всего - от 6800 МГц и выше. Тайминги при этом не должны быть больше 40-40-40.

Что касается интерфейса PCI-Express 5.0, то применение пока остаётся загадкой. На данный момент на рынке нет оборудования с PCI-Express 5.0 и выделенному каналу от процессора для NVME-накопителя хватает четырёх линий четвёртого поколения.

Но у новой платформы есть и несколько плюсов. Это появление младших процессоров по доступной цене (лучший из них - шестиядерный Core i5-12400F, конкурент Ryzen 5 5600X), снижение стоимости процессоров AMD.

Автор делает вывод: на данный момент покупать платформу на Z690 с 12900К нет смысла. Однако сокет LGA1700 - хороший вариант для апгрейда, если вы не делали его до этого: можно купить Intel Core i5-12400F. Или же AMD Ryzen. Правда, совсем скоро начнутся новогодние скидки и в начале 2022 года состоится анонс процессоров AMD Ryzen c 3D-кэшем. Поэтому лучше всё-таки подождать с заменой запчастей ещё пару месяцев.

Источник: Overclockers
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