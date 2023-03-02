Почему продажи процессоров и видеокарт упали по всему миру

Почему продажи процессоров и видеокарт упали по всему мируОбъясняют эксперты
По данным аналитической компании JPR, мировые поставки видеокарт в четвертом квартале 2022 года снизились на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает “Российская Газета”. Процессоры постигла похожая участь. Причину такого падения объяснили эксперты.
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Аналитики JPR также зафиксировали падение на рынке центральных процессоров для ПК. Их продажи в четвертом квартале снизились на 17,4% по сравнению с третьим кварталом и на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дин Маккаррон, президент отдела исследований рынка компании Mercury Research, считает, что снижение поставок связано с чрезмерными поставками в прошлых кварталах: “производители центральных и графических процессоров намеренно ограничивают поставки, чтобы снизить складские запасы, а макроэкономические проблемы заставляют производителей ПК также снижать закупки”.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, в свою очередь, считает, что одни из причин падения спроса на видеокарты - окончание майнинговой лихорадки и попытки AMD и NVIDIA привести рынок к новой парадигме: если раньше по одной и той же цене видеокарта нового поколения всегда оказывалась быстрее видеокарты старого поколения, то сейчас они негласно утвердили принцип “выше производительность — выше цена”, что клиенты компаний приняли не так хорошо.
С процессорами причина кроется в “пороге вхождения”:
Прежние поколения процессоров довольствовались воздушным охлаждением, теперь даже для ряда CPU среднего уровня (Intel Core i5, Ryzen 5) требуется система жидкостного охлаждения. А это не только повышает стоимость ПК и усложняет его сборку, но и требует наличия внушительного размера корпуса, который есть далеко не у всех покупателей … AMD лишила свои новые процессоры поддержки бюджетной оперативной памяти DDR4 — для постройки нового компьютера понадобятся модули DDR5. Это новый стандарт, который, как это обычно бывает на начальных этапах развития, дороже и пока не эффективнее старого. Покупатели не желают терять средства из-за вынужденного перехода на новый тип памяти с аналогичной производительностью.