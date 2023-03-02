Почему продажи процессоров и видеокарт упали по всему миру

Аналитики JPR также зафиксировали падение на рынке центральных процессоров для ПК. Их продажи в четвертом квартале снизились на 17,4% по сравнению с третьим кварталом и на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дин Маккаррон, президент отдела исследований рынка компании Mercury Research, считает, что снижение поставок связано с чрезмерными поставками в прошлых кварталах: “производители центральных и графических процессоров намеренно ограничивают поставки, чтобы снизить складские запасы, а макроэкономические проблемы заставляют производителей ПК также снижать закупки”.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, в свою очередь, считает, что одни из причин падения спроса на видеокарты - окончание майнинговой лихорадки и попытки AMD и NVIDIA привести рынок к новой парадигме: если раньше по одной и той же цене видеокарта нового поколения всегда оказывалась быстрее видеокарты старого поколения, то сейчас они негласно утвердили принцип “выше производительность — выше цена”, что клиенты компаний приняли не так хорошо.

С процессорами причина кроется в “пороге вхождения”: