Почему Ryzen 5 5500 и 5600 будут более разумной покупкой, чем 7500F, даже в 2024 году

Все игры эксперты YouTube-канала «Мой Компьютер» запускали на максимальных настройках графики в Full HD. В Cyberpunk 2077 с тяжёлой трассировкой лучей. Ryzen 3100 выдаёт неплохой результат только во встроенном тесте: это 52 к/с в среднем. Этот показатель при езде по городу с перестрелками может падать ниже 40 к/с. У Ryzen 3600 и 4500 результаты были лучше: оба они в тексте выдают 60 к/с, но 3600 будет быстрее на 10%. Схожая картина также у Ryzen 5500 и 5600. Явным лидером, однако, становится R5 7500F со 102 к/с.

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.