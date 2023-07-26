Почему советы по компьютерной безопасности сбивают с толку

Исследователи изучили рекомендации, которые предоставляют организации, такие как предприятия и государственные учреждения, чтобы помочь сотрудникам защитить личные данные и данные компании от таких угроз, как вредоносное ПО и фишинг. Однако они обнаружили, что многие рекомендации перегружены информацией из различных источников без должной расстановки приоритетов.

Для решения этой проблемы исследователи предлагают две ключевые рекомендации. Во-первых, составителям необходимо разработать четкие рекомендации по подбору информации, чтобы сосредоточиться на ключевых моментах и не перегружать пользователей. Во-вторых, сообщество специалистов должно донести до пользователей ключевые идеи, соответствующие различным уровням технической подготовки.

Цель состоит в том, чтобы сделать руководства по компьютерной безопасности такими же простыми, как руководства по здравоохранению во время пандемии.

Поддерживая и упрощая процесс написания, сотрудники будут иметь более простые и эффективные руководства, что снизит риск возникновения инцидентов.