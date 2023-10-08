Почему у вас тормозит компьютер: пять основных причин

Почему у вас тормозит компьютер: пять основных причинПроверьте себя
Компьютеры, как и любая техника, могут тормозить, зависать и т.п. Системный администратор перечислил несколько причин, почему ваш ноутбук или настольный ПК может работать медленнее, чем обычно.
Человеческий фактор. Нередко случается так, что сотрудники магазина совершают ошибки при сборке системных блоков. Поэтому лучше сразу проверьте, нет ли на кулере процессора наклейки и в каком состоянии находится термопаста. По консистенции термопаста не должна напоминать камень.
Баланс. Бывает такое, что компьютеры продают только с одним модулем оперативной памяти вместо двух либо к мощному процессору ставят слабую видеокарту (и наоборот). Кроме того, модули ОЗУ должны иметь одинаковый объём. Проверьте также, правильно ли их воткнули в материнскую плату.
Драйверы оборудования. Для решения проблемы с драйверами есть два способа. Первый - воспользоваться бесплатным сборником драйверов Snappy Driver Installer, второй - найти всё в Интернете и установить.
Вирусы и руткиты. Хотя бы раз в месяц полностью проверяйте свой компьютер при помощи Kaspersky Virus Removal Tool, Dr.Web CureIt, антирекламного ПО (AdwCleaner и др.). Помимо этого, следите за автозагрузкой в «Диспетчере задач» и отключайте всё лишнее там.
Бюджетная версия компьютера. Если вы купили откровенно слабый ПК, то установите на него облегчённую редакцию Windows LTSC или Linux.