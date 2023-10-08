Почему у вас тормозит компьютер: пять основных причин

Человеческий фактор. Нередко случается так, что сотрудники магазина совершают ошибки при сборке системных блоков. Поэтому лучше сразу проверьте, нет ли на кулере процессора наклейки и в каком состоянии находится термопаста. По консистенции термопаста не должна напоминать камень.

Баланс. Бывает такое, что компьютеры продают только с одним модулем оперативной памяти вместо двух либо к мощному процессору ставят слабую видеокарту (и наоборот). Кроме того, модули ОЗУ должны иметь одинаковый объём. Проверьте также, правильно ли их воткнули в материнскую плату.