Во-первых, на стоимость влияют тарифы на импорт из Китая и Тайваня. Многие детали для видеокарт производятся за границей, и из-за налогов США и нестабильной ситуации на мировом рынке в целом цены выросли не только для американцев.

Во-вторых, производители Nvidia и AMD сократили выпуск предыдущих моделей видеокарт. Раньше можно было купить прошлое поколение карт по более разумной цене, но сейчас таких предложений почти нет, а те, что есть, дорогие.

Также важна конкуренция на рынке. В этом поколении AMD и Intel не смогли серьёзно потеснить Nvidia в премиум-сегменте. Из-за этого Nvidia позволяет себе устанавливать очень высокие цены на топовые модели.

В итоге всё сводится к простому закону спроса и предложения: видеокарт меньше, а желающих купить много. Хотя сейчас выбрать видеокарту проще, чем несколько лет назад, цены остаются высокими.

Если хотите собрать ПК, эксперты советуют подождать с покупкой видеокарты и обратить пока внимание на другие комплектующие.