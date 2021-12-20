Почему выхода младших процессоров Intel Alder Lake в 2022 году всё-таки стоит дождаться

Если говорить о младших процессорах, то у них появится множество преимуществ. Прежде всего, для них станут использоваться новые компактные кристаллы, без Е-ядер. Кроме того, цена на процессоры с микроархитектурой Golden Cove тоже радует. Так, даже начиная с младших i5 можно купить процессор без Е-ядер и использовать при этом Windows 10 и более старых версий. Наконец, компания Intel оставила Pentium, хоть и будет только одна модель - Pentium Gold G7400 (его частота будет составлять 3,7 ГГц, цена - $123 в эквиваленте).

Из других хороших процессоров - i3-2300Т (4 ядра, частота до 4,2 ГГц), Intel Celeron. Стоимость последнего - $97 в эквиваленте.