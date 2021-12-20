Почему выхода младших процессоров Intel Alder Lake в 2022 году всё-таки стоит дождаться

Почему выхода младших процессоров Intel Alder Lake в 2022 году всё-таки стоит дождатьсяОбъясняет пользователь портала Overclockers
Как сообщает Xenos_One, совсем скоро, в январе, Intel начнёт продавать младшие процессоры и материнские платы, основанные на младших наборах логики, относящихся к 600-й серии чипсетов. Что касается чипсетов, то это будут Z690, H670, B660, H610. Правда, разгон при помощи увеличения множителя процессора они поддерживать не будут. В то же время оперативную память получится разогнать на платах H670 и B660. А вот на чипсете H610 за счёт урезанной функциональности автор материнские платы не советует покупать.
Если говорить о младших процессорах, то у них появится множество преимуществ. Прежде всего, для них станут использоваться новые компактные кристаллы, без Е-ядер. Кроме того, цена на процессоры с микроархитектурой Golden Cove тоже радует. Так, даже начиная с младших i5 можно купить процессор без Е-ядер и использовать при этом Windows 10 и более старых версий. Наконец, компания Intel оставила Pentium, хоть и будет только одна модель - Pentium Gold G7400 (его частота будет составлять 3,7 ГГц, цена - $123 в эквиваленте).
Из других хороших процессоров - i3-2300Т (4 ядра, частота до 4,2 ГГц), Intel Celeron. Стоимость последнего - $97 в эквиваленте.