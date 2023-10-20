Почему Windows 10 до сих пор популярнее Windows 11

Почему Windows 10 до сих пор популярнее Windows 11Опрос Хабра подтверждает статистику
С момента выхода Windows 11 два года назад ее распространение шло медленно, многие пользователи предпочитали использовать Windows 10 или возвращались к ней, попробовав новую операционную систему. Несмотря на то, что Windows 11 рекламировалась как обновление, уровень ее распространения все еще значительно отстает от предшественницы Windows 10.
За два года с момента выхода Windows 11 была установлена лишь на 400 млн настольных ПК и ноутбуков по всему миру. Согласно статистике StatCounter, доля Windows 11 на рынке Windows составляет всего 23,6%, в то время как Windows 10 по-прежнему доминирует с долей 71,6%.
Такой медленный переход обусловлен несколькими факторами. Windows 10 оказалась весьма успешной, предлагая привычный пользовательский интерфейс и набор функций, которые по достоинству оценили пользователи. Кроме того, она по-прежнему поддерживается компанией Microsoft, и в течение следующих двух лет будут выпускаться исправления для системы безопасности.
Среди корпоративных пользователей процесс перехода на новую операционную систему идет медленно из-за технических проблем и финансовых соображений, особенно в компаниях со специфическим оборудованием, работающим на старых операционных системах. Кроме того, на пути перехода на Windows 11 стоит ее ресурсоемкость, а также то, что в ней мало интересных функций, недоступных в Windows 10.
При этом Microsoft уже работает над Windows 12, поэтому пользователи не торопятся переходить на Windows 11, когда на горизонте уже маячит новая версия.