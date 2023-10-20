Почему Windows 10 до сих пор популярнее Windows 11

За два года с момента выхода Windows 11 была установлена лишь на 400 млн настольных ПК и ноутбуков по всему миру. Согласно статистике StatCounter, доля Windows 11 на рынке Windows составляет всего 23,6%, в то время как Windows 10 по-прежнему доминирует с долей 71,6%.

Такой медленный переход обусловлен несколькими факторами. Windows 10 оказалась весьма успешной, предлагая привычный пользовательский интерфейс и набор функций, которые по достоинству оценили пользователи. Кроме того, она по-прежнему поддерживается компанией Microsoft, и в течение следующих двух лет будут выпускаться исправления для системы безопасности.