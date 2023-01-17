Почему за компьютерный корпус лучше всё-таки заплатить больше

Почему за компьютерный корпус лучше всё-таки заплатить большеЕсть несколько причин
Безусловно, если вы собираете компьютер, то основное внимание будете уделять внутренним компонентам. Но не менее важен и корпус, в который все они помещаются.
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Существует несколько веских причин, почему на корпус, как и на остальные запчасти настольного компьютера, нужно обращать внимание.
Во-первых, корпусы бывают разных размеров. Отличаются друг от друга они стандартами, под которые создаются компоненты. Например, для полноразмерных корпусов Super-Tower, Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower необходимы комплектующие формата ATX.
Ни для кого не секрет, что любой системный блок нужно время от времени очищать от пыли, заменять в нём термопасту. Более дорогие модели отличаются более продуманным строением и большей вместимостью. Поэтому собрать и разобрать систему вам будет легко.
В хороших корпусах вентиляторы можно будет установить на каждом из слотов. Благодаря этому продув компонентов будет хорошим, а это обеспечит длительную работу комплектующих, поможет избежать перегрева, снижения производительности. Также для того, чтобы как можно реже очищать от пыли системный блок, в корпусе должен быть пылевой фильтр - на внутренней части передней панели, где находятся вентиляторы.
Частично количество шума при работе ПК зависит тоже от корпуса. Хорошо поглощают вибрации, например, металлические стенки. Также в качественных корпусах часто есть резиновые заглушки.
Для того чтобы нигде в системном блоке ничего не заживалось, не перетёрлось и т.п., должно быть достаточно места между задней стенкой корпуса и частью, где крепится материнская плата. В бюджетных вариантах вроде Mini-Tower часто этого не хватает.
Наконец, важно уделить внимание передней панели. Кнопки на ней должны быть расположены удобно, а количество разъёмов должно быть в пределах нормы (то есть три - USB, два - mini-Jack). Кроме того, обязательно должен быть как минимум один USB 3.0.