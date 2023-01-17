Почему за компьютерный корпус лучше всё-таки заплатить больше

Существует несколько веских причин, почему на корпус, как и на остальные запчасти настольного компьютера, нужно обращать внимание.

Во-первых, корпусы бывают разных размеров. Отличаются друг от друга они стандартами, под которые создаются компоненты. Например, для полноразмерных корпусов Super-Tower, Full-Tower, Midi-Tower и Mini-Tower необходимы комплектующие формата ATX.

Ни для кого не секрет, что любой системный блок нужно время от времени очищать от пыли, заменять в нём термопасту. Более дорогие модели отличаются более продуманным строением и большей вместимостью. Поэтому собрать и разобрать систему вам будет легко.