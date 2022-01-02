Почта Microsoft сломалась 1 января 2022 года

Начиная с Exchange Server 2013, Microsoft по умолчанию включает модуль сканирования FIP-FS. Согласно многочисленным отчётам администраторов Microsoft Exchange по всему миру, ошибка в FIP-FS блокирует доставку электронной почты с локальных серверов.

Исследователь безопасности пояснил, что проблема вызвана тем, что Microsoft использует переменную типа int32 для хранения значения даты. А максимальное значение для неё составляет 2 147 483 647. Однако даты в 2022 году начинаются со значения 2 201 010 001. Именно из-за этого модуль сканирования «повалился».

Microsoft уже заявила, что работает над исправлением ошибки.