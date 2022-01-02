Почта Microsoft сломалась 1 января 2022 года

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Почта Microsoft сломалась 1 января 2022 годаЭто почти как ошибка «2000 года»
Локальные серверы Microsoft Exchange с 1 января 2022 года не могут доставлять электронную почту. Это следствие ошибки «2022 года». Проблема находится в модуле FIP-FS, который защищает письма от спама и вредоносного ПО.
Начиная с Exchange Server 2013, Microsoft по умолчанию включает модуль сканирования FIP-FS. Согласно многочисленным отчётам администраторов Microsoft Exchange по всему миру, ошибка в FIP-FS блокирует доставку электронной почты с локальных серверов.
Исследователь безопасности пояснил, что проблема вызвана тем, что Microsoft использует переменную типа int32 для хранения значения даты. А максимальное значение для неё составляет 2 147 483 647. Однако даты в 2022 году начинаются со значения 2 201 010 001. Именно из-за этого модуль сканирования «повалился».
Microsoft уже заявила, что работает над исправлением ошибки.
Источник: Bleepingcomputer