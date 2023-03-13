Компьютеры
15:47, 13 марта 2023
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Почти как смартфон: в России начали серийное производство отечественных КПК

Для корпоративного использования

Карманный персональный компьютер (КПК) — это устаревшее устройство, которое уже давно вытеснено смартфонами. Тем не менее в России решили сделать ставку такой гаджет и начали серийное производство КПК на отечественной мобильной операционной системе «Аврора».

Почти как смартфон: в России начали серийное производство отечественных КПК

Фото: Аквариус

Сообщается, что производство началось на производственных площадках компании «Аквариус» в Твери и Шуе. КПК будет называться Aquarius NS M11. Он предназначен для корпоративного пользования и имеет форм-фактор смартфона.

В скором времени «Аквариус» начнёт производство нового Aquarius NS M12. Это уже защищённый от пыли и влаги КПК (по стандарту IP68). К концу 2023 года компания намерена производить до 2,5 млн устройств.

Источник:D-Russia
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