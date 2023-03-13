Почти как смартфон: в России начали серийное производство отечественных КПК

Сообщается, что производство началось на производственных площадках компании «Аквариус» в Твери и Шуе. КПК будет называться Aquarius NS M11. Он предназначен для корпоративного пользования и имеет форм-фактор смартфона.

В скором времени «Аквариус» начнёт производство нового Aquarius NS M12. Это уже защищённый от пыли и влаги КПК (по стандарту IP68). К концу 2023 года компания намерена производить до 2,5 млн устройств.