Почти как в смартфонах: в Windows 11 появилась полноэкранная панель с виджетами

17:09, 29 января 2023
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Почти как в смартфонах: в Windows 11 появилась полноэкранная панель с виджетамиВскоре ОС начнёт поддерживать и сторонние виджеты
Microsoft готовит обновление, которое добавит в Windows 11 22H2 полноэкранную панель виджетов.
Фото: Unsplash
Новый пакет обновлений Windows Web Experience Pack (423.2300.0.0) добавляет кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу панели виджетов. Нововведение уже могут оценить участники программы тестирования.
Теперь вместо множества мелких иконок на рабочем столе можно разместить несколько виджетов, которые дают быстрый доступ к различной информации: например, сведения о погоде или курсе валют.
Кроме этого, сообщается, что вскоре Windows 11 22H2 начнёт поддерживать виджеты от сторонних разработчиков. Это может произойти уже в конце 2023 года.