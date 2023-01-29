Почти как в смартфонах: в Windows 11 появилась полноэкранная панель с виджетами

Новый пакет обновлений Windows Web Experience Pack (423.2300.0.0) добавляет кнопку «Развернуть» в правом верхнем углу панели виджетов. Нововведение уже могут оценить участники программы тестирования.

Теперь вместо множества мелких иконок на рабочем столе можно разместить несколько виджетов, которые дают быстрый доступ к различной информации: например, сведения о погоде или курсе валют.

Кроме этого, сообщается, что вскоре Windows 11 22H2 начнёт поддерживать виджеты от сторонних разработчиков. Это может произойти уже в конце 2023 года.