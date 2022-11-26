Почти по цене самой видеокарты: для Intel Arc выпустили очень дорогой водоблок

12:20, 26 ноября 2022
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Почти по цене самой видеокарты: для Intel Arc выпустили очень дорогой водоблокА это видеокарты среднего уровня
Компания EK выпустила очень дорогой водоблок для видеокарт среднего класса Intel Arc A770/A750. Его стоимость составляет примерно 75% стоимости самих графических карт.
Фото: EK
Серия Intel Arc Alchemist находится на рынке уже шесть недель, но получила охлаждающие компоненты для системы на жидкостной основе только сейчас.
Издание Videocardz напомнило цены на сами видеокарты. Так, самый дешёвый Arc A770 можно найти за 420 евро, а стоимость A750 колеблется между 333 и 320 евро. А вот новый водоблок стоит 247,97 евро, или 75% от текущей стоимости Arc A750 Limited Edition (333 евро).