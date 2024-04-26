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Компьютеры
Опубликовано 26 апреля 2024, 03:00
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Почти в каждом китайском приложении для клавиатуры нашли «шпионскую» брешь

С ее помощью можно узнать, что вводят пользователи
Миллионы пользователей популярных китайских клавиатурных приложений подвергаются риску слежки за нажатиями клавиш, говорится в новом отчете MIT Technology Review. Исследователи из Citizen Lab, группы кибербезопасности при Университете Торонто, обнаружили критический недостаток в безопасности этих приложений, который может позволить хакерам и даже государствам «подслушивать» конфиденциальную информацию, набираемую пользователями.
Почти в каждом китайском приложении для клавиатуры нашли «шпионскую» брешь
© Ferra

Уязвимость кроется в том, как эти клавиатурные приложения, необходимые для эффективного набора текста на китайском языке, передают данные в облако. Вместо того чтобы должным образом шифровать вводимые пользователем данные, многие приложения отправляют нажатия клавиш в виде обычного текста, что делает их уязвимыми для перехвата. Эта проблема затрагивает приложения, разработанные такими технологическими гигантами, как Baidu, Tencent и iFlytek, которые в совокупности доминируют на китайском рынке клавиатур.

Даже предустановленные клавиатурные приложения на большинстве телефонов Android, продаваемых в Китае, оказались уязвимыми.

Исследование свидетельствует о значительной бреши в системе безопасности, потенциально подвергающей риску конфиденциальность огромного числа пользователей. В то время как некоторые разработчики приложений решили проблему после того, как с ними связались, другие так и не отреагировали на нее.

Источник:MIT
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#клавиатура
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#слежка