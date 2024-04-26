Почти в каждом китайском приложении для клавиатуры нашли «шпионскую» брешь

Уязвимость кроется в том, как эти клавиатурные приложения, необходимые для эффективного набора текста на китайском языке, передают данные в облако. Вместо того чтобы должным образом шифровать вводимые пользователем данные, многие приложения отправляют нажатия клавиш в виде обычного текста, что делает их уязвимыми для перехвата. Эта проблема затрагивает приложения, разработанные такими технологическими гигантами, как Baidu, Tencent и iFlytek, которые в совокупности доминируют на китайском рынке клавиатур.

Даже предустановленные клавиатурные приложения на большинстве телефонов Android, продаваемых в Китае, оказались уязвимыми.

Исследование свидетельствует о значительной бреши в системе безопасности, потенциально подвергающей риску конфиденциальность огромного числа пользователей. В то время как некоторые разработчики приложений решили проблему после того, как с ними связались, другие так и не отреагировали на нее.