Подростка арестовали в связи с атакой вымогательского ПО

Опубликовано 21 июля 2024, 07:30
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Подростка арестовали в связи с атакой вымогательского ПОНа MGM Resorts
17-летний подросток из Уолсолла, Англия, был арестован в связи с кибератакой, которая в прошлом году нарушила работу MGM Resorts в Лас-Вегасе. Полицейское управление Уэст-Мидлендс подтвердило арест в четверг. Подростку предъявлены обвинения в шантаже и нарушении Закона Великобритании о неправомерном использовании компьютеров. Он был выпущен под залог, пока власти проводят дальнейшее расследование.
Арест стал результатом совместного расследования с участием Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и ФБР. Власти изъяли несколько цифровых устройств из дома подростка для проведения экспертизы. Сообщается, что подозреваемый связан с "глобальной киберпреступной онлайн-группой", хотя конкретные сведения о ней не раскрываются.
Ранее ALPHV/BlackCat взяла на себя ответственность за кибератаку на MGM, которая произошла 12 сентября 2023 года.