Подростка арестовали в связи с атакой вымогательского ПО

Арест стал результатом совместного расследования с участием Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и ФБР. Власти изъяли несколько цифровых устройств из дома подростка для проведения экспертизы. Сообщается, что подозреваемый связан с "глобальной киберпреступной онлайн-группой", хотя конкретные сведения о ней не раскрываются.

Ранее ALPHV/BlackCat взяла на себя ответственность за кибератаку на MGM, которая произошла 12 сентября 2023 года.