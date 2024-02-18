«Подружка», «пароль» и «йцукен»: названы самые популярные пароли в России

Почему это проблема? Люди часто используют один и тот же пароль для разных сайтов. Это облегчает мошенникам задачу — взломав один аккаунт, они получают доступ к другим. К тому же у хакеров есть базы данных с украденными паролями, чтобы «перебирать» варианты. Простые комбинации легко поддаются взлому.

Так, из 200 млн. проанализированных записей, только 44 млн. паролей были уникальными, пишут исследователи. Один и тот же логин/пароль встречается в среднем в 5 разных утечках.

Рекомендации? Используйте комбинации из 12+ символов, с заглавными и строчными буквами, цифрами и спецсимволами. Не используйте один и тот же пароль для разных сайтов. И пользуйтесь менеджерами паролей. Не пренебрегайте двухфакторной аутентификацией и не думайте, что «неважные» сервисы не интересны мошенникам.