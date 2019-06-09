Подставку для монитора за $1000 от Apple высмеяли конкуренты

Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 наряду с новым монитором Apple Pro Display XDR для MacPro представила и подставку для этого монитора. Причём она в комплект при покупке не входит. Подставку нужно приобрести отдельно за $999.

Именно это обстоятельство и высмеяли в MSI. На рекламном плакате слева маркетологи поставили злосчастную подставку от Apple, указав, конечно её цену, а справа — свой монитор MSI Prestige PS341WU. Он имеет экран Nano-IPS с разрешением 5К, а главное — подставку, уже включённую в комплект. Всё вместе MSI продаёт за $1299.

Задавать вопросы о выгоде тут бессмысленно. Хотя, стоит понимать, что монитор от MSI характеристиками всё же уступает Apple Pro Display XDR.