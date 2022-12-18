Подтверждены цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 7000

AMD готовит три модели: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7 7700 и Ryzen 5 7600. 12-ядерный Ryzen 9 7900 получит тактовую частоту до 5,4 ГГц. Согласно слайду, этот процессор будет стоить 429 долларов и будет конкурировать с чипами Intel Core i9-13900 и i9-12900.

8-ядерный Ryzen 7 7700 имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и разгон до 5,3 ГГц. Он будет конкурировать с Core i7-13700 и i7-12700K от Intel, а стоимость его составит 329 долларов.

Наконец, 6-ядерный Ryzen 5 7600 будет разгоняться до 5,1 ГГц и продаваться по цене 229 долларов. Его конкуренты — процессоры Core i5-13600 и i5-12600.

Новинки должны выйти в январе.