Подтверждён выпуск улучшенной видеокарты RTX 3080 с 20 ГБ памяти

Свидетельство обнаружилось на сайте Gigabyte. Дело в том, что за покупку большинства партнёрских видеокарт GeForce RTX 3000 можно получить игру Watch Dogs Legion. На странице погашения кода на сайте Gigabyte опубликован полный список видеокарт, участвующих в акции. Среди них оказались и те модели, что ещё не были анонсированы NVIDIA.

В списке приведены RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти, RTX 3070 Super с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти. Скорее всего, последнюю видеокарту должны анонсировать в ближайшее время.