Компьютеры
13:56, 28 марта 2023
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Поиграть со старой ОС не получится: названа дата прекращения поддержки Windows 7, 8 и 8.1 в Steam

Всё официально

Служба поддержки Steam сообщила, что с 1 января 2024 года официально прекратит поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Поиграть со старой ОС не получится: названа дата прекращения поддержки Windows 7, 8 и 8.1 в Steam

Фото: Wikipedia

После этой даты клиент Steam больше не будет работать в указанных версиях Windows. Чтобы продолжать использовать программу и любые игры пользователям необходимо будет установить более новую версию Windows.

Дело в том, что новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях операционной системы. Кроме того, для будущих версий клиента потребуются функции Windows и обновления безопасности, которые есть только в Windows 10 и более поздних версиях.

Источник:Steam
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