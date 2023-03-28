Поиграть со старой ОС не получится: названа дата прекращения поддержки Windows 7, 8 и 8.1 в Steam

После этой даты клиент Steam больше не будет работать в указанных версиях Windows. Чтобы продолжать использовать программу и любые игры пользователям необходимо будет установить более новую версию Windows.

Дело в том, что новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях операционной системы. Кроме того, для будущих версий клиента потребуются функции Windows и обновления безопасности, которые есть только в Windows 10 и более поздних версиях.