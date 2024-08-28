Поисковик Google обновил встроенные секундомер и таймер. Да, они были

Пользователи могут быстро установить таймер по умолчанию на 5 минут или выбрать один из ярлыков, добавляющих 30 секунд, 1 минуту или 5 минут одним щелчком мыши.

Обновленный секундомер имеет круговой интерфейс с удобными кнопками паузы и сброса. В режиме паузы интерфейс становится желтым, добавляя “визуальную подсказку”, подобную приложению "Часы" для Android. Оба инструмента также поддерживают полноэкранный режим и предлагают опции отключения/включения звука.

Эти обновления доступны как на ПК, так и на мобильных устройствах.