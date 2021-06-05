Вчера, 4 июня, была годовщина протестов в Пекине. Вчера же из поиска исчезли вышеуказанные фотографии. «Коммерсант» сообщил, что эти ограничения работают и при поиске из России.

В Microsoft уже прокомментировали ситуацию. Заявили, что это было вызвано «случайной человеческой ошибкой». Компания начала работать над её устранением.

Журналисты отмечают, что значительная доля сотрудников Microsoft Bing находятся в Китае.

Напомним, вчера в соцсети Китая Weibo также перестали быть доступны эмодзи свечей. Свечами люди обычно выражали скорбь в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь.