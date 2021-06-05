Компьютеры
Сегодня в 12:52
Поисковик Microsoft поддержал китайскую цензуруНо в компании позже заявили, что это ошибка
Пользователи заметили, что поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, не находит изображения по запросу «tank man» («человек у танка»). Это касается знаменитой фотографии китайского протестующего, который стоял перед колонной танков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Данные события, которые закончились жёстким подавлением протеста со стороны китайских властей, — запретная тема в Китае.
Вчера, 4 июня, была годовщина протестов в Пекине. Вчера же из поиска исчезли вышеуказанные фотографии. «Коммерсант» сообщил, что эти ограничения работают и при поиске из России.
В Microsoft уже прокомментировали ситуацию. Заявили, что это было вызвано «случайной человеческой ошибкой». Компания начала работать над её устранением.
Журналисты отмечают, что значительная доля сотрудников Microsoft Bing находятся в Китае.
Напомним, вчера в соцсети Китая Weibo также перестали быть доступны эмодзи свечей. Свечами люди обычно выражали скорбь в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь.