Показан дизайн программ специально под Windows 11

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Сегодня в 13:51
Показан дизайн программ специально под Windows 11Калькулятора и других
Новая операционная система Windows 11, которая выйдет осенью 2021 года, принесёт новый внешний вид меню «Пуск», центру уведомлений и др. Конечно, некоторые приложения Microsoft тоже изменят дизайн. Мы узнали, какие и как они станут выглядеть.
Сообщается, что Microsoft планирует обновить дизайн Photos, Paint и даже Notepad. Также к этому списку добавляются Calculator и PowerToys.
Что касается калькулятора, то он получит закруглённые углы и эффекты прозрачности, как и вся система:
WindowsLatest
Также Microsoft добавит новую страницу настроек, на которой будут новые опции для кастомизации приложения.
Набор системных утилит PowerToys, который существует ещё со времён Windows 95. Он тоже будет обновлён в соотвествии с дизайном Windows 11. В PowerToys также ожидают новые настройки и более закруглённые углы.