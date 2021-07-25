Компьютеры
Сегодня в 13:51

Показан дизайн программ специально под Windows 11

Калькулятора и других
Новая операционная система Windows 11, которая выйдет осенью 2021 года, принесёт новый внешний вид меню «Пуск», центру уведомлений и др. Конечно, некоторые приложения Microsoft тоже изменят дизайн. Мы узнали, какие и как они станут выглядеть.
Показан дизайн программ специально под Windows 11

Сообщается, что Microsoft планирует обновить дизайн Photos, Paint и даже Notepad. Также к этому списку добавляются Calculator и PowerToys.

Что касается калькулятора, то он получит закруглённые углы и эффекты прозрачности, как и вся система:

Показан дизайн программ специально под Windows 11

WindowsLatest

Также Microsoft добавит новую страницу настроек, на которой будут новые опции для кастомизации приложения.

Набор системных утилит PowerToys, который существует ещё со времён Windows 95. Он тоже будет обновлён в соотвествии с дизайном Windows 11. В PowerToys также ожидают новые настройки и более закруглённые углы.

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Фото: WindowsLatest