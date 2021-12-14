Показан карманный компьютер с российским аналогом Android

Отмечается, что новинка — это, по сути, смартфон без GSM-модуля. У аппарата есть набор проводных и беспроводных интерфейсов, сенсорный 6,7-дюймовый экран, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерный процессор.

Производитель Aquarius NS M11 утверждает, что карманный компьютер полностью спроектировали в России и изготовили в городе Шуя Ивановской области. Устройство предназначено для различных организаций, в том числе экстренных служб, МЧС и др.

На аппарате установлена «Аврора» версии 4. Пока вышло только 200 штук Aquarius CMP NS M11. Правда, купить КПК обычный пользователь не сможет.