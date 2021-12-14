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Показан карманный компьютер с российским аналогом Android«Авророй»
В России представили карманный компьютер Aquarius NS M11. Он уже включён в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Устройство работает на отечественной операционной системе «Аврора».
Отмечается, что новинка — это, по сути, смартфон без GSM-модуля. У аппарата есть набор проводных и беспроводных интерфейсов, сенсорный 6,7-дюймовый экран, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерный процессор.
Производитель Aquarius NS M11 утверждает, что карманный компьютер полностью спроектировали в России и изготовили в городе Шуя Ивановской области. Устройство предназначено для различных организаций, в том числе экстренных служб, МЧС и др.
На аппарате установлена «Аврора» версии 4. Пока вышло только 200 штук Aquarius CMP NS M11. Правда, купить КПК обычный пользователь не сможет.
Источник: РИА Новости