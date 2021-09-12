Показан новый просмотрщик фото в Windows 11

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Показан новый просмотрщик фото в Windows 11Дизайн выполнен в духе новой ОС
Ранее Microsoft анонсировала обновлённое приложение Photos для своей операционной системы. Теперь эта программа стала появляться у пользователей, которые зарегистрированы в Windows Insider.
Новое приложение для просмотра фотографий получило обновлённый пользовательский интерфейс, который соответствует виду Windows 11. Программа отличается новым шрифтом, закруглёнными углами и новой иконкой. Приложение также получило тёмный режим и поддержку расширений, которые можно скачать в магазине Microsoft.
Выпуск финальной версии Windows 11 намечен на 5 октября. Конечно, система придёт не всем сразу. Нужно будет подождать несколько недель. Зато, если у вас лицензионная Windows 10, обновиться можно будет бесплатно. Кроме того, для корректной работы системы, нужно, чтобы у вас было совместимое устройство.