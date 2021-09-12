Показан новый просмотрщик фото в Windows 11

Выпуск финальной версии Windows 11 намечен на 5 октября. Конечно, система придёт не всем сразу. Нужно будет подождать несколько недель. Зато, если у вас лицензионная Windows 10, обновиться можно будет бесплатно. Кроме того, для корректной работы системы, нужно, чтобы у вас было совместимое устройство.