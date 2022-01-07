Показан первый в мире игровой компьютер-стол

Компьютер может получить OLED-дисплей либо на 65, либо на 77 дюймов. Он будет подключён к задней части стола. А вот под стеклянной столешницей, которая также является сенсорной панелью, установлена тонкая материнская плата с компонентами Intel и NVIDIA. Сама матплата закреплена на магнитном шасси. Чтобы до неё добраться, нужно открыть столешницу.

Что интересно, для нового компьютера были разработаны 13 заменяемых компонентов (модулей). Их можно устанавливать на магнитные защёлки и заменять даже во время работы ПК. Это могут быть RAID-контроллеры, графический планшет, звуковой эквалайзер, модули беспроводной зарядки гаджетов Qi и подогрева напитков.