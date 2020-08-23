Показан специальный кабель питания для новых видеокарт NVIDIA RTX 3000

Ранее СМИ писали, что новый 12-контактный разъём питания получат только модели RTX 30 Founders Edition. Ожидается, что NVIDIA будет продавать такие видеокарты уже с переходником в комплекте.

Напомним, вчера стало известно, что модель NVIDIA RTX 3090 будет занимать три слота расширения в компьютере.