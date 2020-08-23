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Показан специальный кабель питания для новых видеокарт NVIDIA RTX 3000
У него с одной стороны 12-контактный разъём
В сети показали фото кабеля питания для новых видеокарт NVIDIA RTX 3000. А компания Seasonic подтвердила, что данные модели будут поддерживать новый 12-контактный разъём питания.
Длина кабеля составляет 75 см. На другом его конце находятся два 8-контактных разъёма. Тот кабель, что попал на фото, будет работать только с блоками питания Seasonic. Сейчас компания, по словам представителей, его тестирует. Но на снимке видна коробка для кабеля, поэтому, скорее всего, он готов к серийному выпуску.
videocardz
Ранее СМИ писали, что новый 12-контактный разъём питания получат только модели RTX 30 Founders Edition. Ожидается, что NVIDIA будет продавать такие видеокарты уже с переходником в комплекте.
Напомним, вчера стало известно, что модель NVIDIA RTX 3090 будет занимать три слота расширения в компьютере.