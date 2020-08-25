Компьютеры
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Показана коллекционная видеокарта GeForce RTX 2070 в стиле Counter-Strike
Но купить ее нельзя
Еще в феврале мы писали о том, что американская технологическая компания NVIDIA выпустила видеокарту в честь выхода игры Cyberpunk 2077. Сейчас же в сети появились фотографии еще одной коллекционной видеокарты GeForce RTX 2070, которая выполнена в стиле игры Counter-Strike.
Стоит отметить, что как и в случае с видеокартой в стиле Cyberpunk 2077, GeForce RTX 2070 в стиле Counter-Strike: Global Offensive нельзя купить. Так, получить коллекционное издание видеокарты можно лишь в рамках конкурса, рассчитанного на китайский рынок. Причем на данный момент неизвестно, сколько подобных моделей компания разработала.
Несмотря на то, что NVIDIA не сообщила об особенностях видеокарты в стиле Counter-Strike, предполагается, что отличается она от обычной RTX 2070 Super лишь внешним видом.