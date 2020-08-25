Показана коллекционная видеокарта GeForce RTX 2070 в стиле Counter-Strike

Стоит отметить, что как и в случае с видеокартой в стиле Cyberpunk 2077, GeForce RTX 2070 в стиле Counter-Strike: Global Offensive нельзя купить. Так, получить коллекционное издание видеокарты можно лишь в рамках конкурса, рассчитанного на китайский рынок. Причем на данный момент неизвестно, сколько подобных моделей компания разработала.