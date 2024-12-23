Опубликовано 23 декабря 2024, 09:001 мин.
Показана Radxa Orion O6 — первая матплата Armv9 с открытым исходным кодомОт $ 200
Radxa в сотрудничестве с Arm China и CIX представила Orion O6, первую материнскую Armv9 плату Mini-ITX SBC с открытым исходным кодом. Модель стоимостью от 200 долларов за 8 ГБ ОЗУ оснащена распаянной SoC CD8180 с 12 ядрами CPU, включая четыре ядра Cortex A720 с частотой 2,8 ГГц и 30 TOPS NPU. Графика обеспечивается графическим процессором Immortalis G720 от Arm с трассировкой лучей и поддержкой Vulkan, OpenCL и OpenGL.
© Radxa
Объем оперативной памяти варьируется от 8 ГБ до 64 ГБ DDR5−5500, обеспечивая пропускную способность 100 ГБ/с, но она припаяна, поэтому пользователям придется выбирать ее при покупке. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2, USB и слот PCIe x16 для дополнительного расширения.
В настоящее время Orion O6 поддерживает Debian и Fedora Linux, планируется совместимость с Windows, Android и другими системами.
Этот SBC, разработанный всего за два месяца, уже поступил в продажу на AliExpress. Цены варьируются в зависимости от объема оперативной памяти, но не меньше 200 долларов придется отдать.