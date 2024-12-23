Объем оперативной памяти варьируется от 8 ГБ до 64 ГБ DDR5−5500, обеспечивая пропускную способность 100 ГБ/с, но она припаяна, поэтому пользователям придется выбирать ее при покупке. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2, USB и слот PCIe x16 для дополнительного расширения.

В настоящее время Orion O6 поддерживает Debian и Fedora Linux, планируется совместимость с Windows, Android и другими системами.

Этот SBC, разработанный всего за два месяца, уже поступил в продажу на AliExpress. Цены варьируются в зависимости от объема оперативной памяти, но не меньше 200 долларов придется отдать.