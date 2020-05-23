Показана разница в скорости работы процессоров с быстрой и медленной оперативной памятью

Чтобы показать разницу в скорости работы процессоров с быстрой и медленной оперативной памятью, и Intel, и AMD протестировали в диапазоне частот памяти от 2133 до 4000 МГц.

В случае с Intel Core i5-10600K использовался комплект Corsair Dominator Platinum RGB. Тесты проводились с фиксированными таймингами 16-18-18-36-2T.

Для AMD Ryzen 5 3600 взяли набор ADATA XPG Spectrix D41. Тайминги на этот раз отличались — 16-16-16-38-2T. Стоит также отметить, что Ryzen 5 3600 не может работать с памятью 4000 МГц в синхронном режиме, поэтому производительность в этом случае оказывается низкая. В таблице прирост производительности для процессора указан относительно частоты памяти 3733 МГц.

Итак и для модели Intel, и для модели AMD прирост производительности очень зависел от частоты памяти. Иногда он превышал 50%. Вывод такой: чем больше частота памяти, тем лучше.