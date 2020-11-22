Показана тёмная тема Microsoft Word

Пока тёмная тема текстового редактора доступна лишь избранным инсайдерам. По скриншоту можно увидеть, что меняется стиль всего пользовательского интерфейса. «Темнеет» даже поле для ввода текста. Буквы на нём, кстати, отображаются белым. Пока непонятно, будут ли уставать от такого глаза при долгом наборе текста. Отмечается, что пока тёмная тема разработана только для настольной версии Word.