Компьютеры
Сегодня 17:24
Показана тёмная тема Microsoft Word
Скоро станет доступна всем пользователям
Инсайдер под ником Florian B поделился скриншотом Microsoft Word с тёмной темой. Обычные пользователи смогут её включить в ближайшем будущем.
Пока тёмная тема текстового редактора доступна лишь избранным инсайдерам. По скриншоту можно увидеть, что меняется стиль всего пользовательского интерфейса. «Темнеет» даже поле для ввода текста. Буквы на нём, кстати, отображаются белым. Пока непонятно, будут ли уставать от такого глаза при долгом наборе текста. Отмечается, что пока тёмная тема разработана только для настольной версии Word.
Florian B
Недавно Microsoft сообщила, что готовит специальную версию Office для новых компьютеров Apple на фирменном процессоре M1. Также компания адаптирует под систему с ARM чипом браузер Edge.