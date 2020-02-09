Компьютеры
Сегодня 19:52
Показана внешность необычного компьютера iMac в стеклянном корпусе
Но он может никогда и не выйти
В конце января стало известно, что Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом. Теперь интернет-умельцы показали внешность такого необычного компьютера.
Согласно патентной документации, iMac получит сплошной изогнутый корпус. Монитор постепенно переходит в клавиатуру, так что компьютер получается настоящим моноблоком.
Авторы ресурса LetsGoDigital в сотрудничестве с дизайнером Джермейном Смитом (Jermaine Smit) использовали патентные документы и создали видео, в котором демонстрируется, как может выглядеть iMac в полностью стеклянном корпусе.
Концептуальный ролик сделан качественно. Устройство, которое показано в нём, выглядит красиво. Видео имеет подпись «iMac Pro 2020». Однако далеко не факт, что Apple правда выпустит новый моноблок в подобном дизайне в этом году. В конце концов, патент так и может остаться просто патентом и не дойти до стадии коммерческого продукта.