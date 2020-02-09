Показана внешность необычного компьютера iMac в стеклянном корпусе

Концептуальный ролик сделан качественно. Устройство, которое показано в нём, выглядит красиво. Видео имеет подпись «iMac Pro 2020». Однако далеко не факт, что Apple правда выпустит новый моноблок в подобном дизайне в этом году. В конце концов, патент так и может остаться просто патентом и не дойти до стадии коммерческого продукта.