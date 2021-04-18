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Компьютеры
Сегодня в 18:22

Показана внешность специальной видеокарты NVIDIA для майнинга

CMP 30HX
Журналисты опубликовали фото грядущей специальной видеокарты NVIDIA для майнинга от ASUS. Это модель CMP 30HX.

Данная видеокарта получила почти такой же дизайн, как GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO, пишет издание Videocardz. Есть у новинки некоторые отличия. В частности, у графического процессора нет выходов для подключения дисплея. Это делает видеокарту бесполезной для геймеров.

CMP 30HX имеет два кулера и 2,7-слотовый дизайн. По толщине видеокарта должна подойти для наиболее популярных корпусов для майнинга.

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Что касается характеристик, CMP 30HX построена на GPU Turing TU116-100. Базовая частота модели достигает 1530 МГц, а boost-частота — 1785 МГц. Имеется 6 ГБ видеопамяти GDDR6.

Кроме того, карта для майнинга оснащена одним 8-пиновым разъёмом питания и имеет длину 24 см. Ещё у модели есть светодиодная полоска. ASUS CMP 30HX поступит в продажу в мае по цене около $799.