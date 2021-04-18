Показана внешность специальной видеокарты NVIDIA для майнинга

Данная видеокарта получила почти такой же дизайн, как GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO, пишет издание Videocardz. Есть у новинки некоторые отличия. В частности, у графического процессора нет выходов для подключения дисплея. Это делает видеокарту бесполезной для геймеров.

CMP 30HX имеет два кулера и 2,7-слотовый дизайн. По толщине видеокарта должна подойти для наиболее популярных корпусов для майнинга.