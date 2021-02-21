Показано, как влияют на производительность видеокарты полтора года майнинга

После «криптолихорадки» когда-нибудь на вторичном рынке появится множество видеокарт, долгое время использовавшихся для добычи криптовалюты.

Автор ролика запускал игры на старой GeForce RTX 2080 Ti, которая пережила майнинг, и на новой. Разница между ними всё-таки есть. Она не катастрофичная, но заметная. Старая видеокарта выдавала меньшие значения FPS. Потери составили 5-10%. Кроме того, бывалая GeForce RTX 2080 Ti больше грелась, но это может быть связано с тем, что в ней давно не меняли термопасту.

Отмечается, что причина разницы в производительности — в снижении частоты GPU.