Показано, как выглядела бы выпущенная в 2020 году Windows 7

В середине января 2020 года Microsoft официально отказалась от поддержки Windows 7. По этой причине изменения интерфейса в ней больше не произойдут. Дизайнер решил пофантазировать и нарисовать, как выглядела бы версия «семёрка», если бы её выпустили в 2020 году.