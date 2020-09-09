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Показано, как выглядела бы выпущенная в 2020 году Windows 7
Но систему перестали обновлять
В середине января 2020 года Microsoft официально отказалась от поддержки Windows 7. По этой причине изменения интерфейса в ней больше не произойдут. Дизайнер решил пофантазировать и нарисовать, как выглядела бы версия «семёрка», если бы её выпустили в 2020 году.
Дизайнер представил Windows 7 2020 Edition. За основу он взял стандартный интерфейс «семёрки» и добавил к нему новые детали. Некоторые элементы дизайна, конечно, были позаимствованы у Windows 10.
Стоит отметить, что Windows 7 до сих пор пользуется значительно количество людей. Сейчас «семёрка» установлена на 22,31% компьютеров по всему миру. Современная Windows 10 занимает долю в 60%. Есть и люди, которые до сих пор пользуются Windows XP (1,26%).