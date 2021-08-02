Компьютеры
Сегодня в 15:07

Показано новое оформление Paint в Windows 11

А также Photos
В сети опубликовали изображения обновлённых программ MS Paint и Photos. Они получили современный дизайн в стиле Windows 11.
Показано новое оформление Paint в Windows 11

Известно, что Microsoft намерена обновить дизайн почти всех стандартных приложений Windows 11. Это касается и Часов, и Диктофона, и Калькулятора, и Office, и Notepad, и Photos, и даже Microsoft Paint.

Программа-рисовалка избавится от традиционного меню и получит верхнюю часть в стиле Fluent по аналогии с новым Проводником. Кроме того, в Paint упростят панель инструментов и закруглят углы. Впрочем, это всё лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:

Показано новое оформление Paint в Windows 11

Microsoft

В целом, в обновлённом MS Paint, похоже, не будет никаких новых функций или улучшений. Все изменения касаются внешнего вида.

Приложение Photos тоже получит новый интерфейс, а также полезные «фишки» и повышенную производительность. В программе инструменты редактирования будут располагаться над изображением, как в мобильных приложениях для Android или iOS.

Показано новое оформление Paint в Windows 11

Microsoft