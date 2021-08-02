Показано новое оформление Paint в Windows 11

Показано новое оформление Paint в Windows 11А также Photos
Известно, что Microsoft намерена обновить дизайн почти всех стандартных приложений Windows 11. Это касается и Часов, и Диктофона, и Калькулятора, и Office, и Notepad, и Photos, и даже Microsoft Paint.
Программа-рисовалка избавится от традиционного меню и получит верхнюю часть в стиле Fluent по аналогии с новым Проводником. Кроме того, в Paint упростят панель инструментов и закруглят углы. Впрочем, это всё лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Microsoft
В целом, в обновлённом MS Paint, похоже, не будет никаких новых функций или улучшений. Все изменения касаются внешнего вида.
Приложение Photos тоже получит новый интерфейс, а также полезные «фишки» и повышенную производительность. В программе инструменты редактирования будут располагаться над изображением, как в мобильных приложениях для Android или iOS.
Microsoft