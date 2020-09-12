Показаны элементы Windows 10 на замену «Панели управления»

Когда Microsoft выпустила Windows 8, пользователи остались с запутанной «смесью» устаревшей «Панели управления» и новым современным разделом настроек. До сих пор пользователям приходится использовать оба интерфейса, чтобы управлять различными настройками системами.

За последний год Microsoft начала разрабатывать новый современный раздел «Параметры», который заменит «Панель управления» и консоль управления Microsoft.

На днях вышла сборка Windows 10 build 20211, в которой обнаружили любопытное нововведение. Как правило, когда пользователь находит в «Панель управления» Windows 10 и кликает на «Программы и компоненты», он видит устаревшую панель, где может удалить программы. Однако в новой сборке специальная опция перенаправляет пользователя в этом случае на страницу «Приложения и возможности».