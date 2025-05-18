Уязвимость позволяет злоумышленникам использовать ошибку в системе предсказания команд процессора, чтобы получить доступ к памяти других пользователей на том же чипе. Это напоминает старую уязвимость Spectre, о которой впервые сообщили более семи лет назад.

Intel уже выпустила обновление микрокода для защиты от этой проблемы, зарегистрированной как CVE-2024−45 332.

Параллельно с этим группа VUSec из Амстердама сообщила о похожих уязвимостях Training Solo, которые позволяют читать память ядра (операционной системы) с высокой скоростью и обходить защиту между пользователями и виртуальными машинами. Эти уязвимости обозначены как CVE-2024−28 956 и CVE-2025−24 495.