Похоже на сказку: за пару месяцев GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на $1000

Видеокарта RTX 3090 Ti, выпущенная в прошлом году, имеет официальную цену около $2000. Но уже сейчас ее цена снизилась до $1149 в EVGA Store. Да, в теории, вы можете приобрести топовую видеокарту EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING всего за 1149 долларов, по крайней мере на момент публикации материала.

EVGA также предлагает бесплатную доставку. RTX 3090 Ti будет актуальна еще долгие годы благодаря своей мощности. Теперь осталось только решить вопрос с доставкой ее в Россию.