Похоже на сказку: за пару месяцев GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на $1000

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Похоже на сказку: за пару месяцев GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на $1000Осталось как-то доставить ее в Россию
Недавний обвал криптовалют и падение общего спроса на аппаратное обеспечение привели к изменениям на рынке. Так, спрос упал настолько сильно, что прошлогодние видеокарты GeForce RTX 3090 Ti продают примерно на тысячу долларов ниже рекомендованной цены.
Видеокарта RTX 3090 Ti, выпущенная в прошлом году, имеет официальную цену около $2000. Но уже сейчас ее цена снизилась до $1149 в EVGA Store. Да, в теории, вы можете приобрести топовую видеокарту EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 GAMING всего за 1149 долларов, по крайней мере на момент публикации материала.
EVGA также предлагает бесплатную доставку. RTX 3090 Ti будет актуальна еще долгие годы благодаря своей мощности. Теперь осталось только решить вопрос с доставкой ее в Россию.