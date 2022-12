Покупать ли бюджетные видеокарты Intel? Вот сравнение Arc A380 против GTX 1650

В ходе тестирования в выпуске на YouTube-канале NJ Tech эксперты проверили игровую производительность в 1080p двух видеокарт: GTX 1650 4 ГБ и Arc A380 6 ГБ. Среди игр были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG и др. Основные характеристики видеокарт вы можете увидеть ниже.