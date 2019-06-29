Покупатели смирились с растущими ценами на видеокарты и процессоры AMD

Авторы исследования использовали данные аналитической компании IDC. Они не анализировали продукцию по категориям, а применяли условные единицы товара и их среднюю цену реализации.

Так согласно данным, в первом квартале этого года средняя цена процессора AMD достигла $91. Росла она ещё с весны 2017 года, когда компания представила первые процессоры Ryzen. Что интересно, до того момента средняя цена процессора AMD не превышала $53.

Также в первом квартале года AMD заняла 13,6-процентную долю рынка, увеличив её по сравнению с прошлыми периодами. То есть компания укрепила позиции, несмотря на рост цена на продукцию.

Авторы исследования пришли к выводу, что объёмы продаж процессоров AMD стабилизировались после того, как средняя цена преодолела отметку в $70. Они считают, что компания может продолжать увеличивать долю дорогих продуктов, и это не вызовет снижения спроса.