Полноценный ПК размером со смартфон начали продавать дешевле $200

Полноценный ПК размером со смартфон начали продавать дешевле $200Явно необычная новинка
Отличительная особенность новинки — размер, сопоставимый с iPhone. Устройство укомплектовано процессором Intel N100 из серии Alder Lake-N, который является четырехъядерным чипом с максимальной частотой до 3.4 ГГц.
В паре с процессором работают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800. При этом, из-за компактных размеров, мини-ПК не предлагает возможности апгрейда хранилища, но оснащен 256 ГБ памяти UFS 2.1.
Несмотря на отсутствие NVMe накопителя, скорость чтения и записи UFS 2.1 остается на достаточно высоком уровне.
Minisforum S100 может работать от USB 3.2 Gen 2 Type-C или через Ethernet-порт, который также поддерживает PoE-питание. Компьютер оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддерживает подключение до двух 4K мониторов одновременно и поставляется с предустановленной Windows 11 Home.
По заявлениям производителя, мини-ПК уже доступен для покупки в Японии по специальной цене около $193.