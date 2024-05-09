Полноценный ПК размером со смартфон начали продавать дешевле $200

Несмотря на отсутствие NVMe накопителя, скорость чтения и записи UFS 2.1 остается на достаточно высоком уровне.

Minisforum S100 может работать от USB 3.2 Gen 2 Type-C или через Ethernet-порт, который также поддерживает PoE-питание. Компьютер оснащен Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддерживает подключение до двух 4K мониторов одновременно и поставляется с предустановленной Windows 11 Home.

По заявлениям производителя, мини-ПК уже доступен для покупки в Японии по специальной цене около $193.