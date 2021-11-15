Поломки компьютера: шесть самых частых причин

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Поломки компьютера: шесть самых частых причинИх перечислили на технологическом портале Zoom
Чтобы ноутбук прослужил как можно дольше, нужно обращать внимание на некоторые моменты в его работе. О них - в материале Zoom.
Ваш компьютер быстро вышел из строя? Возможно, виной тому - какой-то из пунктов ниже.
- Проблемы с перегревом. Его можно назвать смертельным врагом компьютера. Процессор при этом может работать хуже или даже вообще отключиться. Длительная работа при перегреве способна быстрее вывести из строя вентиляторы, батареи, процессор. Если у вас настольный компьютер, то для решения проблемы нужно обеспечить достаточный приток воздуха и необходимо количество вентиляторов, вентиляционных отверстий. Необходимо поставить корпус дальше от мест, способных задержать тепло. Что касается ноутбука, то старайтесь работать на нём только на плоской поверхности. Также не оставляйте его в помещениях с высокой температурой, выдувайте пыль из устройства время от времени.
- Отказ от очистки компьютера. Компьютер нужно чистить от пыли и различного мусора. Также откажитесь от еды и напитков рядом с ноутбуком либо настольным компьютером: вы легко можете повредить их компоненты, если, например, случайно прольёте кофе на клавиатуру.
- Неаккуратное обращение с ноутбуком. Некоторые любят использовать ноутбук в качестве подставки или кидать его на диван. Такие действия сокращают срок службы компьютера, а если у вас установлен вместо твердотельного накопителя жёсткий диск, то подбрасывание или встряхивание может сместить этот диск. В результате данные исчезнут.
- Неправильная зарядка батареи. Для того чтобы аккумулятор «прожил» как можно дольше, нужно разряжать ноутбук не до 0 процентов и часто заряжать. Если вы заметили, что батарея вздулась, необходимо срочно заменить её.
- Несоблюдение правил электробезопасности. Для компьютера перепады напряжения в сети являются опасными. Лучше всего купить для предотвращения этого сетевые фильтры (правда, они не спасут во время скачков высокого напряжения - к примеру, при ударе молнии). Ещё можно приобрести источник бесперебойного питания (ИБП), которые позволит сохранить данные даже при неожиданном отключении электричества - за счёт резервной батареи.
- Отсутствие антивируса на компьютере. Всё-таки знать точно, есть ли вредоносное ПО на каком-либо веб-ресурсе, нельзя. Поэтому лучше пользоваться антивирусом. Также нужно регулярно обновлять программное обеспечение, использовать менеджер паролей, уметь определять фишинг (методы, при помощи которых мошенники получают доступ к данным пользователя), отказаться от «пиратских» программ и защитить домашний Wi-Fi.
Источник: Zoom