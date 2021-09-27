Пользователь рассказал, как изменялись версии Windows с XP до 11-й

В Windows 10 (период поддержки: 2015-2025), напомнил пользователь, производитель добавил множество новых функций. Это браузер Microsoft Edge, принудительная установка обновлений, распознавание с помощью веб-камеры, игровой режим, панель "Люди", изолированный рабочий стол, отказ от плиточной системы (как было в Windows 8), синхронизация со смартфоном (на компьютер стали приходить уведомления с телефона), встроенная поддержка шлемов виртуальной реальности, больше встроенной телеметрии.

Windows 8.1 (период поддержки: 2013-2023) и Windows 8 (период поддержки: 2012-2016) очень похожи. Но они не "прижились": пользователи отказались от них в пользу Windows 7.

Windows 7 (период поддержки: 2009-2020). Среди основных нововведений - улучшенное быстродействие и поддержка API DirectX 11-й версии. Операционная система отличалась надёжностью.

Версия Windows Vista (период поддержки: 2006-2017) пользователям, как замечает автор, не запомнилась ничем. Единственное, что здесь можно отметить, - это DirectX 10-й версии.

А вот Windows XP (период поддержки: 2000-2010) пользователь называет "самой успешной, стабильной, "всеядной", технологичной и перспективной" операционной системой. Более того, её используют и сейчас.