Пользователь рассказал, как изменялись версии Windows с XP до 11-й

Пользователь рассказал, как изменялись версии Windows с XP до 11-йИ предположил, какой будет Windows 12
Автор начал обзор с самой ожидаемой операционной системой 2021 года - Windows 11. По его словам, самые важные обновления в ней такие: появление технологии DirectStorage, Auto HDR, возможность интеграции с приложениями на Android (которые есть в официальном магазине Microsoft), улучшение масштабирования с мониторами 2К и 4К, работа с гетерогенными процессорами и др.
В Windows 12 пользователь будет ещё больше, как полагает автор, абстрагирован от параметров операционной системы. Также продолжится интеграция с Android, Linux. Работать всё будет благодаря наличию интернет-соединения. Появится в следующей версии ещё 5G и поддержка спутников с низкой околоземной орбитой. Большую роль будут играть в Windows 12 и сервисы Microsoft Store и Xbox Game Pass.
В Windows 10 (период поддержки: 2015-2025), напомнил пользователь, производитель добавил множество новых функций. Это браузер Microsoft Edge, принудительная установка обновлений, распознавание с помощью веб-камеры, игровой режим, панель "Люди", изолированный рабочий стол, отказ от плиточной системы (как было в Windows 8), синхронизация со смартфоном (на компьютер стали приходить уведомления с телефона), встроенная поддержка шлемов виртуальной реальности, больше встроенной телеметрии.
Windows 8.1 (период поддержки: 2013-2023) и Windows 8 (период поддержки: 2012-2016) очень похожи. Но они не "прижились": пользователи отказались от них в пользу Windows 7.
Windows 7 (период поддержки: 2009-2020). Среди основных нововведений - улучшенное быстродействие и поддержка API DirectX 11-й версии. Операционная система отличалась надёжностью.
Версия Windows Vista (период поддержки: 2006-2017) пользователям, как замечает автор, не запомнилась ничем. Единственное, что здесь можно отметить, - это DirectX 10-й версии.
А вот Windows XP (период поддержки: 2000-2010) пользователь называет "самой успешной, стабильной, "всеядной", технологичной и перспективной" операционной системой. Более того, её используют и сейчас.