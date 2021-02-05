Пользователей браузера Chrome призвали обновиться из-за опасной уязвимости

Речь идёт о версии Chrome 88.0.4324.150. Апдейт распространяется для платформ Windows, Mac и Linux. Google не раскрывает детали об уязвимости CVE-2021-21148 до тех пор, пока большинство пользователей не обновится. Однако СМИ рассказали, что незадолго после обнаружения уязвимости Google раскрыла хакерскую кампанию, которая, похоже, частично полагалась на ошибку в Chrome. Эту хакерскую кампанию поддерживало правительство Северной Кореи. Хакеры через блог распространяли вирус.

Обновиться на новую версию побыстрее можно через меню About Google Chrome. Также у пользователей, кому пришёл апдейт, будет показываться зелёная кнопка с обновлением.