Пользователей менеджера паролей уличили в неумении правильно пользоваться программой

Исследование показало, что многие пользователи менеджеров паролей продолжают по привычке придерживаться ненадёжных парольных практик. А это снижает эффективность использования подобных программ.

Исследователи отметили, что преимущества менеджера паролей базируются на трёх предположениях: пользователи могут запоминать сложные пароли, пользователи полагаются на способность менеджера генерировать случайные пароли, пользователи меняют все плохие пароли на новые и более надёжные.

Исследователи проверили, применяют ли пользователи надёжный пароль к самому менеджеру. Как оказалось, безопасная комбинация были лишь у некоторых. Также выяснилось, что лишь пятая часть пользователей позволяет менеджеру генерировать пароли.

Кроме того, оказалось, что большинство людей не меняет ненадёжные пароли. Они признались, что не делают этого из-за занятости работой и беспокойством о том, что обновление пароля вызовет проблемы.